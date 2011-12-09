При пожаре в больнице в Индии погиб 61 человек

По меньшей мере 61 человек погиб при пожаре в больнице города Колката (Калькутта) на востоке Индии.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщила журналистам министр штата Западная Бенгалия Мамата БАНЕРДЖИ, которая взяла под личный контроль организацию спасательных работ.

Ранее сообщалось о 40 жертвах.

"Число погибших достигло 61 человека. Около 20 тел еще находятся на месте пожара", - сказала М.БАНЕРДЖИ. Она отметила, что большинство жертв задохнулось в дыму - их не успели вывести. В настоящее время проходит идентификация тел погибших.

Спасательные работы на месте пожара продолжаются. Здание больницы окутано дымом, тушением и спасательными работами занимаются 25 пожарных расчетов. Пожарным не хватает современного оборудования и лестниц нужной длины, сообщают телеканалы.

Власти заявили, что намерены начать уголовное дело в отношении руководства больницы, которое не обеспечило надлежащие противопожарные меры. Правительство штата также окажет материальную помощь семьям погибших.

Сколько всего человек могут оставаться в зоне пожара и задымления, пока неизвестно.

Возгорание произошло в пятницу около 2 часов утра по местному времени в подвальном помещении больницы AMRI в южном районе Дхакурия. Пожар быстро распространился по корпусу многоэтажного строения. Причины возгорания неясны.