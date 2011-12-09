В подростковый период организм ребенка "ломается"

Не секрет, что подростковый период - весьма сложное время для ребенка, его организм «ломается», он созревает и полностью оформляется. В числе вопросов, которые родители должны обсудить с подростком, не последнее место занимает личная гигиена.

Девичий организм меняется коренным образом в период с 12 до 15 лет. К этому возрасту, разумеется, основные навыки правил личной и общественной гигиены девочки уже знают. Задача родителей - подготовить подростков к тем изменениям организма, которые их в скором будущем ожидают. Если девочка не подготовлена к началу месячных, то эти физиологические изменения могут иметь нежелательные последствия, вплоть до стресса, который, в свою очередь, может стать причиной нарушения менструального цикла.

Настоящий бич большинства подростков, как мальчиков, так и девочек - угревая сыпь. От нее никуда не деться, ведь вызвана она изменениями в деятельности эндокринной системы, в следствии чего увеличивается функция сальных желез. Как правило, девочки переживают период появления угрей острее мальчиков. Успокойте ребенка. Приобретите средство для подростковой кожи, обязательно посетите косметолога, который даст полезные советы и ни в коем случае не позволяйте девочке самой избавляться от угрей, «давить» их. Каким бы ни был соблазн избавиться от вредной черной точки - не делайте этого. Помните, что могут остаться ямки-шрамики, которые уж точно не украсят нежную девичью кожу. Уж не говоря о том, что через ранку может попасть заражение. Тогда банальный прыщик может обернуться долгим и нелегким лечением в стационаре.

В этом возрасте девушке стоит обзавестись собственным бритвенным станком и начать сбривать волосы в подмышечных впадинах, на ногах, следить за областью бикини. В этот же период следует в обязательном порядке посетить гинеколога. Если месячные уже начались, он расспросит о цикле, возьмет мазок; если нет - расскажет, чего ожидать, объяснит, как пользоваться тампонами. Заранее подготовьте девочку к визиту к врачу, объясните, что бояться нечего.

Личная гигиена половых органов имеет в этом возрасте огромное значение, т.к. организм девочки-подростка более уязвим, чем организм взрослой женщины. Во время менструации не рекомендуется принимать ванну, лучше ограничиться душем. Купание в бассейне или водоеме также исключается, тем более, если девушка еще не освоила использование тампонов. Кстати, размер тампонов следует выбирать самый маленький, а вводить его крайне осторожно, точно следуя рекомендации врача или инструкции на упаковке.

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