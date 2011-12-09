Настой эвкалипта лечит простуду

Врачи сообщают, что этот зимний период не сможет обойтись без эпидемии гриппа. Есть одно замечательное средство, с помощью которого болезнь можно перенести намного легче и достаточно быстро выздороветь от нее. Но лекарство нужно готовить заранее и не ждать, пока болезнь начнет заявлять о себе.

Необходимо залить спиртом 20 грамм измельченных сухих листьев эвкалипта, плотно укупорить и настаивать на протяжении семи-восьми дней. Затем нужно процедить и принимать по 20-25 капель, после того, как разведете их в 25% стакана кипяченой воды.

Есть еще одно надежное средство от ОРВИ и гриппа. Вам потребуется одна столовая ложка высушенных листьев мать-и-мачехи, а также такое же количество сухих ягод малины. Их нужно смешать и залить 2-мя стаканами кипятка. Необходимо кипятить на протяжении пяти-десяти минут, процедить и пить на ночь горячим по одной-две чашки.

realce.biz