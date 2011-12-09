Какао быстро придаст силы

Какао способствуето более быстрому восстановлению мышц спортсменов, чем при употреблении других напитков.

Учеными США было проведено исследование, в котором принимали участие профессиональные спортсмены.

Исследователи проводили сравнение скорости возобновления полной функциональности мышц после проведения физических тренировок при употреблении различных напитков.

Оказалось, что какао способствовало более быстрому восстановлению мышц спортсменов, чем при употреблении других напитков.

Специалисты сообщают, что какао содержит необходимое количество белка для процесса восстановления мышц, а также углеводы, заполняющих энергетический запас.

Употребление какао способствует снижению артериального давления и уменьшает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин.

Ученые считают, что работу сердца и сосудов улучшают эфирные масла какао и антиоксиданты, входящие в его состав.

likar.info