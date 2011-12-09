При пожаре в больнице погибли более 20 человек
09:04, 09 декабря 2011Зарубежные новости
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Трагедия в Индии
Число погибших при пожаре в больнице города Колката (Калькутта) на востоке Индии составило более 20 человек, сообщает РИА «Новости».
По данным СМИ, еще не менее 40 человек, в основном пациенты, отрезаны огнем. Число раненых составило более 20. Здание больницы окутано дымом. Сколько всего человек могут оставаться в зоне пожара и задымления, точно не известно.
Возгорание произошло в пятницу утром в подвальном помещении больницы AMRI в южном районе Дхакурия. Пожар быстро распространился по корпусу многоэтажного строения. Причины возгорания пока не ясны.
Идут спасательные работы - к месту пожара прибыло 25 пожарных расчетов.
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