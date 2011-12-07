В Китае арестовано 608 человек, торговавших детьми

Полиция Китая за один день арестовала 608 человек, подозреваемых в продаже детей.

Об этом сообщил представитель Министерства по обеспечению общественной безопасности, передает «Газета.ру».

Во время спецоперации, которая проходила в десяти провинциях страны, полицейским удалось освободить 178 детей.

В мае этого года полиция получила информацию о том, что в провинции Сычуань преступная группа переправила и продала 26 детей в другие провинции страны.

Продажа детей в Китае, где действуют строгие законы о контроле над рождаемостью, является очень распространенным преступлением.