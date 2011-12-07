Аспирин нельзя сочетать с апельсинами

Большинство из нас вряд ли задумывались о том, что, запивая лекарства, к примеру, молоком, мы сводим эффект лечения к нулю. Да и врачи далеко не всегда об этом предупреждают. А вот доктор фармакологии Джейн Олдер из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) рассказывает о той пище, которую принимать вместе с лекарствами не стоит. Итак...

- Грейпфрутовый сок сам по себе очень полезен. В нем полно аскорбинки, он бодрит, сжигает жиры, чистит сосуды от холестерина, улучшает обмен веществ. Но при этом может оказать организму медвежью услугу, если вы станете запивать им сердечные препараты или противозачаточные пилюли. Все дело в содержащемся в нем фуранокумарине. Это труднопроизносимое вещество замедляет работу печени. При этом сердечные гликозиды и гормональные средства выводятся также в основном печенью. А она как раз занята разборкой на запчасти грейпфрута! В результате концентрация лекарств в крови нарастает и проявление побочных действий усиливается.

Также не сочетается грейпфрут с антидепрессантами, антигистаминами (средствами от аллергии) и статинами (лекарствами для контроля холестерина).

Не стоит запивать цитрусовыми соками и заедать апельсинками-мандаринками аспирин и другие лекарства, в состав которых входит ацетилсалициловая кислота, например цитрамон. Фруктовые кислоты вмешиваются в структуру лекарства и нарушают его действие.

Единственная группа лекарств, которые можно запивать соками, - это препараты железа.

Также, если вы принимаете аспирин, не стоит есть какое-то время продукты, в которые входит пищевой краситель желтого цвета тартразин (ищите его в составе выпечки, сладостей).

А еще такие лекарства плохо совместимы с яйцами, томатами, сырами.

Всасывание ацетилсалициловой кислоты тормозит витамин К. Больше всего его в шпинате, листовых салатах. Так что мечты об аппетитном омлете с помидорами и шпинатом лучше отложить до выздоровления.

newsland.ru