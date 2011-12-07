Чем полезна диета со специями

Ученые предполагают, что специи могут помочь в борьбе с лишним весом.

Куркумин (вещество из куркумы) способен остановить рост жировой ткани, подавляя развитие новых сосудов (ангиогенез). Карри и куркума потребляются ежедневно в азиатских странах.

Диетолог Мошен мейдани из Исследовательского центра питания при Университете Тафтс в Бостоне провел исследование, разделив мышей на три группы. На протяжении 12 недель контрольная группа потребляла пищу с 4% содержанием жиров, две другие группы получали по 22% жира в рационе, но, в корм одной из них добавляли куркуму. Мышь обычно потребляет 3000 - 3500 миллиграммов пищи, а доза специй составила от 1,5 до 1,75 миллиграммов.

Ученые каждую неделю взвешивали подопытных. По окончанию эксперимента стало ясно, что куркума, даже при жирном питании, не дала животным значительно набрать вес. Также у группы, которая питалась куркумой, в жировых тканях было меньше сосудов. Уровни глюкозы, триглицеридов, холестерина и уровни жира в печени у них оказались ниже, чем у мышей, выкормленных жирной пищей без специй.

На следующем этапе ученые собираются изучить эффективность действия куркумина на организм людей.

medstream.ru