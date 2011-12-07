Калькуляторы опасны для детей

Калькуляторы тормозят интеллектуальное развитие детей.

Английские чиновники усложнили жизнь школьникам. Теперь ученикам младших классов категорически запрещается как пользоваться калькуляторами, так и приносить их в школу. Заместитель министра образования Ник Гибб объяснил причину такого решения. Они провели в школах исследования и выяснили, что большинство учеников не способны перемножить в голове даже 2х2, не говоря уже о более сложных математических задачах.

Постоянное использование калькуляторов ухудшает способности к логическому мышлению и переработке информации вообще. Для начала надо понять основные математические действия, а уже потом обращаться за помощью к технике. Анализ успеваемости показывает, что каждый пятый ребенок не в состоянии усвоить даже минимальные знания по программе.

Он также озвучил информацию, к чему уже привело использование таких "помощников": из 60 миллионов взрослых человек в стране у 17 миллионов математические знания и умения ими пользоваться соответствуют уровню 9-летних детей.

deti.mail.ru