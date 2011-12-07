Современный человек может жить 200 лет

Снизив свой биологический возраст, современный человек сможет жить, минимум, 200 лет.

Об этом заявил доктор медицины Гор ШИРДЕЛ во время презентации в УНИАН своей новой книги “Со смертью начавший бой”.

Главный редактор книги Оксана КОВАЛЕНКО рассказала, что книга презентует абсолютно новые и революционные взгляды Г.ШИРДЕЛА на самые актуальные на сегодняшний день патологии человека. В частности, это сердечно-сосудистые и системные заболевания, рак, сахарный диабет, талассемия (группа наследственных гемоглобинопатий). При этом в книге предложены практические методы их лечения.

“Очень грустно говорить о том, что для всех перечисленных заболеваний уже более 23 лет существует радикальное эффективное решение. Предложенная врачом ШИРДЕЛОМ еще в 1987 году теория патокомплексного процесса – единственный научный выход из многих тупиков, которые образовались на сегодняшний день в медицинской науке”, – отметила О.КОВАЛЕНКО.

Однако, как заметил сам Г.ШИРДЕЛ, его теория не получает признания: “К сожалению, прибыль, которую получает “фармацевтическая мафия” от укоренившихся абсурдных теорий, - намного важнее науки и даже жизни людей”, – отметил он.

По словам врача, его теория способна объяснить причину старения человека, и предлагает практический метод фиксации и снижения биологического возраста.

Г.ШИРДЕЛ пояснил, что биологический возраст человека – это количество закупоренных сосудов за год. Он отметил, что если предотвратить этот процесс или замедлить его – можно замедлить процесс старения.

“Мы знаем, что первые люди на Земле жили от 600 до нескольких тысяч лет. Это действительно реально. У современного человека можно снизить биологический возраст, чтобы он жил, минимум, 200 лет”, – сказал Г.ШИРДЕЛ.

Он отметил, что в его новой книге также затрагивается вопрос конца света. “На самом деле, конец света – это момент, когда скорость Земли уменьшится настолько, что кислород с водородом больше не смогут соединяться, образовывая молекулы воды. И атмосфера начнет исчезать”, – сказал врач и добавил, что, по его подсчетам, такой конец света наступит, приблизительно, через 12-14 тысяч лет.

Кроме того, в книге затрагивается вопрос о законах всемирного притяжения, свободного падения, гравитации и скорости движения планеты.

Г.ШИРДЕЛ отметил, что Министерство здравоохранения Украины “вместо того, чтобы поддерживать науку, создает препятствия на пути, в том числе и для нас”.

По его словам, в 2008 году “Клиника доктора Ширдела” была закрыта путем аннулирования лицензии Министерством здравоохранения.

“К сожалению, наши обращения в разные инстанции до сих пор не дали никаких результатов. И мы хотели бы еще раз обратиться к Президенту, чтобы он помог решить эту проблему”, – сказал Г.ШИРДЕЛ.

*** Г.ШИРДЕЛ родился в 1958 году в Иране. С 1996 года проживает и осуществляет медицинскую практику на Украине. С 2000 года - директор "Клиники доктора Ширдела".