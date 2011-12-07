Новые полезные свойства миндаля
09:04, 07 декабря 2011Зарубежные новости
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Укрепляет иммунитет, снижает уровень воспаления
Обнаружены дополнительные полезные свойства миндаля. Этот орех может улучшать работу иммунной системы и снизить уровень воспаления. Об этом сообщили ученые из Института Пищевых Исследований (Великобритания).
Ученые обнаружили, что вещества из кожуры миндаля обладают иммуномодулирующими и противовирусными свойствами, и вещества в этом орехе могут найти применение в лечении хронических и инфекционных заболеваний.
Лабораторные эксперименты показали, что экстракт кожуры миндаля подавлял репликацию вируса герпеса в клетках, зараженных ВГЧ-2.
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