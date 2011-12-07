Новые полезные свойства миндаля

Обнаружены дополнительные полезные свойства миндаля. Этот орех может улучшать работу иммунной системы и снизить уровень воспаления. Об этом сообщили ученые из Института Пищевых Исследований (Великобритания).

Ученые обнаружили, что вещества из кожуры миндаля обладают иммуномодулирующими и противовирусными свойствами, и вещества в этом орехе могут найти применение в лечении хронических и инфекционных заболеваний.

Лабораторные эксперименты показали, что экстракт кожуры миндаля подавлял репликацию вируса герпеса в клетках, зараженных ВГЧ-2.

likar.info