«Норвежский стрелок» отрицает, что безумен

"Норвежский стрелок" Андерс Брейвик заявил, что не согласен с результатами психиатрической экспертизы, согласно которым он признан душевнобольным человеком, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката Брейвика Одда Ивара Грена (Odd Ivar Groen).

"Мы изучили отчет о беседах с психологами. Он содержит фактические ошибки, ложь и высказывания, вырванные из контекста", - сообщил журналистам местной газеты "Верденс Ганг" адвокат Брейвика.

Во вторник стали известны результаты психиатрической экспертизы, по результатам которой Андерс Брейвик был признан невменяемым в момент совершения преступления. Эксперты установили, что "норвежский стрелок" страдает заболеванием параноидально-шизофренического характера и нуждается в принудительном лечении.

"Он обеспокоен тем, что эти специалисты не имеют достаточного количества знаний в области политических идеологий. Он считает, что они назвали странными некоторые его заявления, которые, по его мнению, совсем не странные. И он не разделяет их (врачей) вывода о своем заболевании", - цитирует агентство слова Грена.

Психиатры Сюнне Сёрхейм и Тургейр Хусбю провели 12 встреч с Брейвиком. Врачи считают, что в момент совершения теракта Брейвик не отдавал отчета в своих действиях, находясь в собственном мире фантазий. Он также был невменяем и во время обследований. Следовательно, он не подлежит уголовному преследованию, а должен быть помещен на принудительное лечение в закрытую психиатрическую клинику, заключили эксперты.

Теперь заключение психиатров должно быть передано в судебно-медицинскую комиссию, которая вынесет окончательное медицинское решение.

Пока начало процесса по делу Брейвика назначено на 16 апреля следующего года. Руководство тюрьмы Ила, где сейчас содержится подозреваемый, уже заявило о том, что в январе намерено построить специальное отделение для знаменитого узника. По данным издания Aftenposten, в нем будут обеспечены более серьезные меры безопасности.

Жертвами двойного теракта 22 июля в Норвегии стали 77 человек. Сначала у комплекса правительственных зданий в центре Осло, где находится канцелярия премьер-министра, произошел взрыв, в результате которого погибли восемь человек. Спустя несколько часов преступник устроил стрельбу в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии на острове Утёйя недалеко от столицы Норвегии, там были убиты 69 человек. Брейвик сразу же после первых допросов признался в совершении терактов, однако виновным себя не считает.

РИА Новости