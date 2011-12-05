Жирная рыба – залог здорового сердца и сосудов

Пальму первенства в общей заболеваемости в Украине продолжают держать сердечно-сосудистые заболевания. Около 30% всех больных в Украине имеют именно эти недуги. Сегодня в нашем государстве наблюдается отрицательный прирост населения. Если говорить на языке цифр, то это приблизительно 200 тыс. смертей в год. В основном украинцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний (65% всех смертей). Ежегодно официально регистрируется 60 тыс. случаев инфаркта миокарда, а фактическая цифра достигает 80 тыс. лиц. Об этом на пресс-конференции в Киеве сказал главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н.Амосова, кандидат медицинских наук Сергей СИРОМАХА.

Чуть ли не определяющую роль в улучшении здоровья сердца и сосудов играет правильная система питания человека.

По словам киевского врача-диетолога с 26-летним стажем Светланы ФУС, каждый человек должен понять, что правильно питаться довольно просто. Не нужно ничего выдумывать, следует только взять за образец схему сбалансированного питания и подогнать под нее свой рацион. Известнейшая схема сбалансированного питания, разработанная диетологами США, имеет вид пирамиды. В основе пирамиды - злаковые. Выше идут овощи и фрукты. Меньше, соответственно пирамиде, нужно потреблять белков – рыбы (наибольшее количество среди белков), мяса, молочных продуктов. Верхушку пищевой пирамиды составляют животные жиры, сахар, кондитерские изделия, т.е. их потреблять нужно в очень малых количествах.

Позже американскую пирамиду рационального питания несколько подкоректировали. Поскольку современный человек мало двигается, то употребление большого количества злаковых предопределяет ожирение. Поэтому количество злаковых тоже нужно уменьшить в своем рационе - в пользу овощей и фруктов.

Как видим, в основе пирамиды правильного питания не лежат сладкие булки, шоколадные батончики, хот-доги, гамбургеры, пиццы и т.п., подчеркнула врач-диетолог. А именно это сегодня представляет базовую основу питания нашей наций. Ситуация еще больше усложняется тем, что в нашем государстве отсутствует пропаганда здорового питания, нет государственной идеологии в этом направлении.

В качестве примера профилактической работы в направлении предупреждения болезней сердца и сосудов можно взять опыт Норвегии, которая занимает І место по качеству жизни. Сравним украинскую статистику с норвежской. Норвегия занимает одно из первых мест в мире по продолжительности жизни, особенно она выросла за последние 100 лет. В Норвегии смерти от сердечно-сосудистых болезней составляют только 36% от общей смертности (почти наполовину меньше, чем в Украине). Большую роль в установлении таких тенденций эксперты здоровья отводят употреблению норвежцами значительного количества жирной рыбы, богатой Омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Они ее употребляют до 6-ти раз в неделю.