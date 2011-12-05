Ловушка, в которую попадают матери

Од­на из ло­ву­шек в ко­то­рую час­то по­па­да­ют ма­те­ри - это са­мо­на­де­ян­ность, пишет в своей книге "После трех уже поздно" Масару Ибука.

Ис­хо­дя из са­мых луч­ших на­ме­ре­ний, мать мо­жет не­за­мет­но стать дик­та­то­ром, все вре­мя на­вя­зы­вая ре­бен­ку свою во­лю. Эта тен­ден­ция уси­ли­ва­ет­ся от то­го, что мать ве­дет уеди­нен­ный об­раз жиз­ни в пе­ри­од ухо­да за ма­лы­шом.

Мать не долж­на чувст­во­вать, что она од­на отве­ча­ет за ре­бен­ка, что вся на­груз­ка по ухо­ду за мла­ден­цем ле­жит толь­ко на ней. И не толь­ко муж дол­жен по­мо­гать ей, если воз­мож­но, но и де­душ­ки и ба­буш­ки, что­бы она мог­ла участ­во­вать в жиз­ни и за по­ро­гом до­ма.

Но глав­ное - это все вре­мя учить­ся у сво­е­го ре­бен­ка, что­бы не впасть в при­выч­ку от­но­сить­ся к не­му свы­со­ка, ис­хо­дя из сво­их собст­вен­ных по­ня­тий и сво­их собст­вен­ных нужд.

"Все мы ро­дом из дет­ст­ва". Я бы да­же ска­зал, что "ре­бе­нок - учи­тель взрос­ло­го". Это от­но­сит­ся не толь­ко к мла­ден­чест­ву, но и ко всей жиз­ни. Каж­до­му взрос­ло­му есть че­му по­учить­ся у ре­бен­ка.

С дав­них вре­мен че­ло­век стре­мил­ся по­знать са­мо­го се­бя. Это­му бы­ли по­свя­ще­ны та­кие на­уки, как био­ло­гия, ме­ди­ци­на, пси­хо­ло­гия. Я не счи­таю, что ро­ди­те­ли долж­ны по­се­щать кур­сы по био­ло­гии или фи­ло­со­фии, но и успо­ка­ивать­ся на до­стиг­ну­том то­же не сле­ду­ет, что­бы не по­те­рять объ­ек­тив­ность при оцен­ке сво­е­го собст­вен­но­го по­ве­де­ния.

Так­же важ­но объ­ек­тив­но оце­ни­вать по­ве­де­ние и чувст­ва сво­е­го ре­бен­ка. При та­ком под­хо­де мать бу­дет по­сто­ян­но де­лать от­кры­тия, ко­то­рые по­мо­гут ей в вос­пи­та­нии.

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