Ловушка, в которую попадают матери
"Ребенок - учитель взрослого"
Одна из ловушек в которую часто попадают матери - это самонадеянность, пишет в своей книге "После трех уже поздно" Масару Ибука.
Исходя из самых лучших намерений, мать может незаметно стать диктатором, все время навязывая ребенку свою волю. Эта тенденция усиливается от того, что мать ведет уединенный образ жизни в период ухода за малышом.
Мать не должна чувствовать, что она одна отвечает за ребенка, что вся нагрузка по уходу за младенцем лежит только на ней. И не только муж должен помогать ей, если возможно, но и дедушки и бабушки, чтобы она могла участвовать в жизни и за порогом дома.
Но главное - это все время учиться у своего ребенка, чтобы не впасть в привычку относиться к нему свысока, исходя из своих собственных понятий и своих собственных нужд.
"Все мы родом из детства". Я бы даже сказал, что "ребенок - учитель взрослого". Это относится не только к младенчеству, но и ко всей жизни. Каждому взрослому есть чему поучиться у ребенка.
С давних времен человек стремился познать самого себя. Этому были посвящены такие науки, как биология, медицина, психология. Я не считаю, что родители должны посещать курсы по биологии или философии, но и успокаиваться на достигнутом тоже не следует, чтобы не потерять объективность при оценке своего собственного поведения.
Также важно объективно оценивать поведение и чувства своего ребенка. При таком подходе мать будет постоянно делать открытия, которые помогут ей в воспитании.