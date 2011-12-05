Чем полезна клюква?

Клюква оказывает тонизирующее, освежающее, общеукрепляющее действие на организм, повышает умственную и физическую трудоспособность. Ягоды клюквы назначают при гипо- и авитаминозах С. Плоды и сок используют в качестве жаропонижающего средства при малярии, бронхопневмонии, бронхоэктатической болезни, крупозной пневмонии, лёгочном туберкулёзе и других инфекционных заболеваниях. Клюквенный сок с мёдом принимают при кашле, ангине и ревматизме, а разведённый водой – при простудных заболеваниях. Водный настой ягод употребляют и как противоцинготное средство. Всё растение используют при нарушенном обмене веществ и анемии. Клюква понижает содержание протромбина в крови, поэтому её рекомендуют при тромбофлебите. Клюквенный сок и морс обладают мочегонным и бактерицидным действием, поэтому используются при лечении пиелонефрита, цистита и как средство для предупреждения образования камней в почках и мочевом пузыре. Благодаря высокому содержанию флавоноидов, клюква повышает прочность и эластичность стенок кровеносных сосудов, поэтому её рекомендуют при атеросклерозе, гипертонической болезни и других заболеваниях, характеризующихся повышенной проницаемостью и недостаточной прочностью стенок кровеносных сосудов. Ягоды клюквы могут служить профилактическим средством при злокачественных новообразованиях.

Полезна клюква и при глаукоме. Наружно в виде кашицы ягоды применяют при пролежнях и в косметике для удаления пигментных пятен. Мазь из клюквы используют при некоторых кожных заболеваниях (ожогах, экземе, золотухе, экссудативных процессах). Она уменьшает воспаление, подсушивает мокнущие участки, оказывает обезболивающее действие и ограничивает нагноение.

Сок клюквы используют для обработки волос при вшивости. При этом через 15-20 минут после натирания волос полностью удаляются и гниды.

Клюква противопоказана при острых воспалительных процессах желудка и кишечника, при язве желудка и 12-перстной кишки.

zhilistar.ru