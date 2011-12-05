С чем категорически нельзя употреблять кофе

Ученые предупреждают, что кофе в сочетании с лекарствами могут вызвать тяжелые побочные эффекты для человеческого организма. Кофе для большинства жителей планеты стал незаменимым продуктом ежедневного рациона. В Америке кофе увлекаются больше половины взрослого населения. Одной чашкой при этом американцы уже давно не ограничиваются. Ученые в очередной раз предупреждают об обратной «темной» стороне бодрящего напитка.

Кофе, как оказалось, напрямую влияет на степень усваивания человеческим организмом большинства современных лекарственных препаратов. Бодрящий напиток способен в несколько раз усилить действие одних препаратов и замедлить, а то и заблокировать действие других лекарств.

Самым активным компонентом кофе является кофеин, который в большинстве случаев и взаимодействует с компонентами лекарственных составов. Однако, другие составляющие кофе также способны входить в реакцию с лекарствами. Взаимодействуя с кофе, природа воздействия на организм человека полностью меняется у эстрогенных препаратов, антидепрессантов, препаратов для лечения остеопороза и заболеваний щитовидной железы.

Еще три года назад ученые проводили эксперименты, выявляющие влияние кофе на усваивание тиреоидного гормона. Добровольцы принимали левотироксин и в то же время употребляли до или после приема лекарства кофе. По результатам эксперимента выяснилось, что кофе на 55% снизил всасываемость препарата. Доказано было и то, что из-за кофе плохо усваивается ингибитор костной резорбции. Алендронат, взаимодействуя с компонентами кофе, всасывается на 60% хуже. Ученые также доказали неблаготворное влияние кофе на гормональный фон человека. Так, у женщин кофе замедляет циркуляцию эстрогена в организме.

Некоторые лекарственные препараты же способны наоборот усиливать действие самого кофе или кофеиносодержащих напитков. Антибиотики, антидепрессанты, оральные контрацептивы способны заблокировать фермент, отвечающий за усвоение кофеина. Данный фермент известен под названием CYP1A2 . Заблокированный фермент остается в организме дольше. Так у женщин, предохраняющихся оральными контрацептивами, кофеин задерживается на четыре часа дольше, чем в организме женщин, которые не употребляют противозачаточные таблетки.

newsland.ru