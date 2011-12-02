Как выбрать хороший крем: изучаем этикетку

На баночках с кремами можно встретить довольно внушительный список компонентов. Как правило, лишь немногие из тех слов понятны простому человеку. И с одной стороны, без определенных ингредиентов крем будет неполноценным, а с другой – они могут быть даже опасны для здоровья.

Mineral Oil – техническое масло. Представляет собой смесь жидких углеводов, которые выделяются из бензина. В промышленных областях это масло используется для смазывания механизмов. В косметике – для увлажнения кожи. Масло образует на коже водоотталкивающую пленку, не пропускающую влагу. Это предотвращает растрескивание и истончение кожи.

Петролатум (petrolatum) – это нефтехимический продукт, вредный для кожи. Он удерживает жидкость и препятствует выведению токсинов и продуктов обмена, а также нарушает попадание кислорода в кожу.

Пропилен гликоль (propilen glihol) – еще один нефтехимический продукт. Он притягивает молекулы воды, вытесняя при этом компоненты, необходимые для здоровья кожи. Иногда вызывает аллергические реакции.

DEA (diethanolamine) – тоже иногда применяется в очищающей косметике и кремах. DEA сам по себе безвреден, однако реагируя с другими компонентами, содержащимися в средстве, может превращаться в канцерогенное вещество под названием nitrosodiethanolamine (NDEA).

TEA (Trithanolamine) – применяется в качестве консерванта и может вступать в реакции с некоторыми ингредиентами, образуя канцерогенный компонент nitrosamines.

BHA (Салициловая кислота) – растворяет жиры и обуславливает защиты пор, борется с угрями и обладает отбеливающими свойствами. В больших количествах становится канцерогеном.

BHT (Butylated Hydroxytoluene) – применяется в качестве антиокислителя. Он связывается с кислородными молекулами и предотвращает окисление. Это канцероген, который запрещен в некоторых странах.

Petrolatum (Вазелин), Talc (Тальк), Paraffinum liquidum (жидкий вазелин), Propyleneglycol (Пропилен гликоль), Lanoline (Ланолин), Borax (Бура — применяется в основном в отбеливающих средствах), Methylchoroisothiazolinone (антибактериальное вещество) – это все аллергены, и с ними нужно быть очень осторожными.

Каолин (Kaolin) – это тонкоструктурная природная глина, обезвоживающая кожу. Каолин иногда загрязнен всяческими вредными примесями. Он задерживает токсины и шлаки в коже, лишая ее необходимого кислорода.

Лаурилсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate, SLS, SLES) – данный компонент вызывает многочисленные споры. Применяется в основном в шампунях, гелях для душа и ванн, пенообразователях. Но в действительности это один из опаснейших компонентов, которые добавляют в препараты для ухода за кожей и волосами. Он удаляет с поверхности кожи жир при помощи окисления, оставляя на волосах и кожи пленку, приводя к выпадению волос, а также образованию перхоти.

Fluoride, Sodium Fluoride (флюорид-фторид, флюорид-фторид натрия) – это канцерогены.

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