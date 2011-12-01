В Италии у трех родных братьев одновременно случился инфаркт

У трех жителей Италии, которые приходятся друг другу родными братьями, одновременно случился инфаркт, пишет The Daily Telegraph. Двое из них, находившиеся в тот момент вместе, скончались.

По информации издания, 53-летний Альберто Гарофало (Alberto Garofalo) и его 45-летний брат Гвидо (Guido Garofalo) с женами и детьми пошли на пикник на склоны Этны неподалеку от города Катания. Внезапно младшему брату стало плохо, и он упал. Подбежавший старший брат схватился за грудь и также потерял сознание.

На место происшествия немедленно вылетел вертолет с парамедиками, однако они лишь смогли констатировать смерть обоих Гарофало. Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.

В это же время инфаркт развился у их родного брата Сальваторе (Salvatore Garofalo), который посещал в больнице мать. Медицинский персонал оказал ему экстренную помощь, и сейчас мужчина находится в отделении интенсивной терапии. По мнению медработников, именно немедленное вмешательство помогло спасти ему жизнь, передают «Медновости».

Врач из Больницы Гарибальди в Катании Текиа МАУРХОФФ отметила, что в настоящее время специалисты разбираются в подробностях этого "довольно уникального" случая. По ее словам, она не встречалась ни с чем подобным ни в специальной литературе, ни в собственной практике.