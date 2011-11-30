Японский принц за введение для императора пенсионного возраста

Японский принц АКИСИНО, который является младшим сыном императора АКИХИТО, предложил «ввести для императора Японии пенсионный возраст», что означает возможность передачи престола еще при жизни императора.

Об этом принц заявил на праздновании своего 46-летия, сообщает «Газета.ру».

Согласно Акту об императорской семье от 1947 года, император Японки носит этот титул до своїй смерти, лишь после которой престол переходит к его старшему сыну.

«Я считаю, что для сохранения и поддержания императорства в Японии необходимо внести в эту систему некоторые изменения, – подчеркнул принц АКИСИНО. – И одно из таких изменений – создание системы пенсионного возраста для императора».

«Принятие подобного решения – дело парламента. Но мне хотелось бы, чтобы по данному вопросу прислушались к моему мнению либо к мнению наследного принца НАРУХИТО», – сказал принц АКИСИНО.