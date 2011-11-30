Отец засунул 3-летнего сына голышом в стиральную машину

Отец наказал маленького сына, засунув его в работающую стиральную машину. Французская полиция обвинила мужчину в убийстве ребенка, а его мать – в соучастии, поскольку она не смогла остановить взбесившегося супруга.

По мнению отца, в минувшую пятницу 3-летний малыш провинился в детском саду. Предварительные данные расследования свидетельствуют, что предок посадил сына голым в стиральную машину и включил ее. Как сообщила одна из соседок, она увидела ребенка, когда тот уже был белого цвета и напоминал игрушку. Мать и соседка пытались реанимировать ребенка, но не успели.

По словам свидетелей, родители и ранее жестоко наказывали сына, например, заперев его на долгое время в шкафу. Как отметил сотрудник местной социальной службы, с 2006 года со стороны службы этой семье оказывалась социально-психологическая помощь.

likar.info