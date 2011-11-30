Новый способ бросить курить

Учёные нашли множество способов избавления от такой вредной привычки, как курение. Однако все эти методы так или иначе связаны с употреблением никотина: специальные пластыри, жевательные резинки, электронные сигареты. Сейчас специалисты заявляют, что в борьбе с никотиновой зависимостью может помочь натуральный и полезный продукт — молоко. Правда, не всё молоко, которое продаётся в магазинах, поможет избавиться от курения.

Учёные отмечают, чтобы бросить курить, надо употреблять натуральное цельное молоко, не прошедшее термическую обработку. Только цельное молоко способствует выведению из организма различного рода токсинов и ядов, накопленных в результате длительного курения. Благодаря употреблению молока, организм сможет быстро восстановиться после вредной привычки и избавиться от стрессов.

Однако, чтобы избавиться от никотиновой зависимости с помощью молока, вам потребуется, скорее всего, сменить место жительства. Как известно, в крупных городах купить натуральное молоко стало практически невозможно. Всё, что можно найти на прилавках магазинов, это восстановленное пастеризованное или сухое молоко. Если вы действительно хотите раз и навсегда побороть пагубную зависимость, вам придётся закупать молочные продукты в близлежащих деревнях или на специализированных рынках и молочных точках.

mednews24.ru