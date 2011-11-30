Продукты с отрицательной калорийностью

Специалистом из США был составлен перечень продуктов, которые обладают отрицательной калорийностью. С помощью них можно похудеть быстрее всего.

Майк Адамс, который является экспертом в области здоровой пищи, перечислил продукты, для усвоения организмом которых понадобится большее количество энергии, чем он из них получает.

Помимо этого, ими улучшается метаболизм, они приносят пользу кишечнику и желудку. Адамс считает, что наиболее полезный и эффективный продукт, калорийность которого является отрицательной, представляет собой сельдерей.

Латук, квашеная капуста, репчатый лук, огурцы являются немного более калорийными. Кроме этого, в список может попасть ананас, грейпфрут, рыба, а также зеленый чай, сообщает The Daily Mail.

24inews.ru