Польша: из-за сильного ветра без света остались 380 тыс. человек

Сильные порывы ветра на севере и северном востоке Польши в воскресенье повредили линии электропередач, вследствие чего без электроэнергии остались около 380 тысяч лиц.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным СМИ, сильный ветер, скорость которого достигала 120 километров в час, повалил сотни деревьев и повредил десятки домов и автомобилей, травмированы пять человек.

Пожарная служба сегодня утром почти 1,5 тысячи раз выезжала по вызовам для устранения последствий стихии.

Синоптики прогнозируют, что сегодня скорость ветра, которая в большинстве районов составляла 70-90 километров в час, спадет.