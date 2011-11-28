Чем полезен горох

Горох содержит в себе вещества, которые могут положительно влиять на работу сердечнососудистой системы, а также почек, сообщают исследователи из Канады.

Учеными было проведено исследование, в течение которого они смогли установить, что некоторая комбинация веществ, что являются полезными и содержатся в гороховом экстракте, способна оказать существенное положительное влияние на организм тех людей, которые имеют повышенное артериальное давление, что вследствие вызывает недостаточно хорошее функционирование почек.

Как считают медики, гороховый экстракт может использоваться людьми, которые страдают от гипертонических заболеваний, а также в целях профилактики болезней почек. Кроме этого, экстракт гороха способен положительно влиять на защиту от возникновения гипертонического заболевания у тех, кто сейчас страдает от различных заболеваний почек.

Эксперты имеют желание создать гороховую добавку, употребляя которую вместе с пищей на протяжении 6-8 месяцев, можно снизить вероятность возникновения болезней почек и гипертонии в пять раз.

mndg.ru