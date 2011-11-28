Сыр полезней масла

Для снижения холестерина, более лучшим выбором станет отказ от сливочного масла, нежели от сыра. Для того чтобы снизить холестерин диетологи советуют избегать жиров животного происхождения.

Но ученые из Дании считают, что сыр не является настолько плохим для тех, кто худеет, как это кажется. Во всяком случае, он намного лучше сливочного масла.

Исследование, что было опубликовано в журнале клинического питания США, свидетельствует о том, что когда люди каждый день потребляли сыр, то в них был более низкий показатель холестерина, чем на протяжении того времени, когда они употребляли сливочное масло.

Ученые считают, что кальций, которого немало в сыре, помогает на четверть снизить уровень холестерина. Несмотря на положительное воздействие сыра, диетологи все же рекомендуют тем, кто худеет, делать выбор в пользу цельнозерновых продуктов, а также свежих овощей, а не животных жиров.

newsland.ru