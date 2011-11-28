Как правильно сморкаться

Медики из университета Виргинии, которые специализируются на детских инфекционных болезнях, доказали, что большинство людей неправильно сморкается. Из-за этого они продлевают свою болезнь.

Специалисты отмечают, что традиционно люди приучены сморкаться в обе ноздри. Но из-за этого затрудняется выход слизи, она поднимается в пазухи и замедляет отток мокроты. Во время эксперимента добровольцам, которые кашляли, чихали и сморкались, провели компьютерную томографию мозга. Эксперимент доказал, что кашель и чихание не создают давления в носовых полостях, а сморкание вызывает в них сильнейшее давление. Часть слизи попадает в пазухи носа, через которые вирусы и бактерии проникают дальше в организм.

Чтобы не допустить этого, нужно высмаркивать ноздри по очереди, объяснили врачи.

e-news.com.ua