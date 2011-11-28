Боярышник укрепляет сердце

Комиссия Е, которая занимается исследованиями свойств различных растений по заказу немецкого правительства, информирует, что одним из наиболее эффективным натуральных методов укрепления сосудов и сердца, является боярышник.

Благодаря регулярному употреблению в пищу этого растения, можно уменьшить вероятность аритмии, инфарктов, нормализовать давление, укрепить сердечную мышцы и стенки сосудов.

Это происходит из-за комплекса антиоксидантов, которые содержатся в цветах, плодах, а также листьях данного растения: проантоцианидинам, флавоноидам, танинам, а также другим веществам.

Сушеный боярышник может добавляться к чаю в качестве профилактики заболеваний сердечнососудистой системы, а принимать препараты боярышника можно уже во время появления одышки и усталости.

receptkulinar.ru