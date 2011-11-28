Самые вредные для здоровья диеты

Ежегодно диетологи из Великобритании составляют рейтинг самых вредных для женского здоровья диет. В этом году врачи назвали пять диет, которые отрицательным образом сказываются на самочувствии людей. Лидером в списке значится известная диета от врача Пьера Дюкана.

Этой системы питания придерживается новоиспечённая герцогиня Кейт Миддлтон. По утверждению диетологов, система питания от Дюкана является наиболее сложной и непонятной. Сам Дюкан неоднократно говорил, что в самом начале диеты у человека могут возникнуть различные проблемы со здоровьем: постоянная слабость, запах изо рта, а также запоры. Система питания подразумевает большое количество белковой пищи в рационе, строгий контроль количества порций и калорий.

Следом за диетой Дюкана расположилась популярная среди актрис и моделей диета алкорексия. По мнению врачей, подобная система питания вызывает алкогольную зависимость, поскольку ежедневное меню предполагает минимальное употребление продуктов с низкой пищевой ценностью и неограниченное количество спиртных напитков.

Тройку «лидеров» среди опасных диет замыкает система питания по группе крови. Уже неоднократно учёные говорили, что научных доказательств пользы от такой диеты не существует. Диетологи, в свою очередь, отмечают, что диета по группе крови может быть опасна для здоровья, поскольку при низкокалорийной системе питания кальций не успевает усваиваться организмом.

Диета «Сыроедение», которой придерживаются актрисы Натали Портман и Деми Мур, занимает четвёртое место в рейтинге. Диетологи уверены, что большинство продуктов необходимо подвергать термической обработке, в частности, картофель, фасоль, рис, бобовые и т. д. В сыром виде такие продукты не только не приносят пользы, но и вредят организму.

Диета на детском питании оказалась на пятом месте в списке вредных диет. Как известно, детскими пюре любят питаться Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу и Леди Гага. Эти дамы едят исключительно жидкую пищу, предназначенную для маленьких детей. По словам диетологов, такая диета не подходит взрослому человеку, который должен питаться твёрдой пищей. В пюре отсутствуют волокна, которые необходимы взрослому человеку для ощущения сытости.

newsland.ru