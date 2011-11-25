Жевательная резинка как средство от ожирения

Ученые разработали пероральный способ доставки в организм гормона, подавляющего аппетит.

Люди, которые хотят похудеть, обычно сталкиваются с проблемой правильного рациона и режима питания. Они должны есть не тогда, когда им хочется, и не то, что хочется. Но что бы они сказали, если бы для получения заветного эффекта нужно было всего лишь регулярно жевать "волшебную" жевательную резинку?

Пептидный гормон PYY является частью биохимической системы, контролирующей в нашем организме энергообмен и прилагающиеся к нему чувства голода и аппетита. Когда мы едим, в кровоток выбрасывается много пептида YY, и чем больше калорий мы усвоили, тем большее количество этого гормона попало в кровь. Предыдущие исследования показали, что у людей, страдающих от ожирения, уровень пептида YY понижен - как перед приемом пищи, так и после. Внутривенные инъекции этого гормона уменьшали аппетит, в результате люди потребляли меньше калорий.

К сожалению, прием пептида YY, скажем, в виде таблеток крайне неэффективен. В желудке гормон разрушается, а та его часть, что осталась целой, с большим трудом всасывается стенкой кишечника. Казалось бы, ничего лучше инъекций и быть не может. Но команде исследователи из Сиракузского университета (США) под руководством Роберта Дойла удалось обойти это препятствие. Раннее доктор Дойл с коллегами разработали метод пероральной (то есть через ротовую полость) доставки инсулина: для этого гормон был пришит к витамину В12. Последний легко всасывается эпителием кишечника и без проблем попадает в кровоток, доставляя груз по назначению. Теперь, как пишут авторы в Journal of Medicinal Chemistry, то же самое удалось сделать и для пептида YY.

Принципиальную часть работы, по словам ученых, можно считать завершенной: витамин действительно позволяет ввести через рот и желудочно-кишечный тракт достаточное количество пептидного гормона. Остальное, как говорится, дело техники. Исследователи хотят сделать аналог противоникотиновых жевательных резинок, которые жуют, чтобы бросить курить. С помощью похожей жвачки, только уже с пептидом YY, можно было бы регулярно восполнять после еды недостачу гормона, подавляющего аппетит, и таким образом предотвратить хроническое переедание.

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