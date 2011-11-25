Банан на завтрак успокоит нервы

Аргентинские ученые выяснили, что банан, съеденный на завтрак, обеспечивает человека полезными веществами, витаминами и ферментами, благодаря которым человек заряжается чувством радости и удовлетворения на целый день.

Эксперимент с участием женщин-добровольцев заключался в том, что на протяжении трех месяцев они должны были начинать свой день с банана. В конце эксперимента у всех участниц эксперимента исследователи отметили как минимум 3 положительных изменения: 1) все они похудели, 2) у них улучшилось пищеварение и состояние сердечно-сосудистой системы, 3) они отметили, что их ежедневное настроение улучшилось.

Ученые объясняют, что в бананах содержаться фолиевая кислота, магний, витамины А и С, калий. Кроме того, эти вещества способствуют выработке гормона счастья серотонина.

likar.info