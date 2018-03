Полезнее ли морская соль? Ученые сомневаются

До недавнего времени считалось, что морская и каменная соль являются более полезной альтернативой по сравнению с обычной столовой солью. Однако, как показал анализ, на самом деле эти виды соли не отличаются друг от друга, сообщает BBC.

Исследование, проводившееся организациями Which? и Consensus Action on Salt and Health, не выявило различий в химическом составе разных марок соли. Все содержали в одинаковой пропорции 100% хлорид натрия, вредящий здоровью в больших количествах.

По мнению профессора Грэхама Макгрегора из Института превентивной медицины Волфсан, кулинарные гуру неправильно себя ведут, пропагандируя использование морской или каменной соли как более здоровых версий, содержащих в себе важные минеральные вещества.

В свою очередь, опрос более 1000 членов организации Which? выявил, что примерно каждый третий думал, будто каменная и морская соль полезнее столовой. А вот производители соли не согласны с результатами изыскания. По их мнению, исследователи не дают полной картины.

Однако медики констатируют: в наши дни люди потребляют слишком много соли (гораздо больше чайной ложки в день, рекомендованной Минздравом), что грозит высоким кровяным давлением, риском инсульта, сердечной недостаточностью. Поэтому к результатам изыскания стоит относиться серьезно.

