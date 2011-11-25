Чем опасна искусственная елка

Экологи не советуют украинцам покупать искусственные елки. Об этом на пресс-конференции рассказал эколог Национального экологического центра Александр Соколенко, передает корреспондент НБН.

«В случае с искусственными елками существует экологическая проблема. Не все ели соответствуют стандартам. Особенно это касается изделий, изготовленных в Китае. В китайских елках могут содержаться токсические красители», – заявил г-н Соколенко.

По словам эколога, такая елка может быть опасной для здоровья людей, особенно детей.

«Чем больше вы будете дышать рядом с такой елкой, тем хуже для вас. Дело может дойти и до отравления», – предположил г-н Соколенко.

nbnews.com.ua