Занятия профессиональным спортом вредят ребенку

Физическое перегрузки при занятиях спортивной гимнастикой в ​​детстве могут привести к проблемам со здоровьем во взрослом возрасте, предостерегает бывшая гимнастка Стелла Захарова.

"Если вы идете в большой спорт, негативных последствий не избежать, - говорит 12-кратная чемпионка СССР Стелла Захарова, 48 лет. - В соревнованиях высшего уровня принимают участие уже взрослые люди, потому что есть возрастные ограничения. Они знают, на что идут и чем рискуют. Это их выбор и способ зароботать деньги. Зачастую у бывших гимнастов болят спина и ноги. Основная нагрузка идет именно на эти части тела. Занималась гимнастикой с 7-ми лет. Постоянно страдаю от болей в спине. Но счастлива, что была спортсменкой. Считаю себя красивой женщиной: благодаря спорту имею хорошую фигуру и осанку ", - отметила бывшая спортсменка.

Занятия спортом, в частности гимнастикой, не на профессиональном уровне полезны для здоровья.

"Наши дети мало интересуются спортом, много времени проводят за компьютером. Поэтому если ребенок занимается гимнастикой не на профессиональном уровне, а просто для себя - это только плюс для ее здоровья. Начинать заниматься гимнастикой советую с трех лет. Но жесткие упражнения в раннем детстве делать нельзя. Если тренер начинает требовать слишком много, надо бежать от него. В этом возрасте главное заинтересовать ребенка, чтобы он получал пользу от занятий ", - добавила Захарова.

gazeta.ua