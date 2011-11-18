Эвкалиптовое масло снижает сахар в крови

— Как-то кипятком обварила палец. Сразу помазала обожженное место лавандовым маслом. Через 20 минут боль утихла и палец даже не покраснел, — рассказывает киевлянка 41-летняя Галина Сухомлин.

Столичный аромотерапевт Марина Бокова, 49 лет, рассказывает, что существует 30 способов лечения эфирными маслами.

Большинство эфирных масел можно принимать внутрь. Но осторожно, нельзя, чтобы масло попадало на слизистую оболочку в чистом виде. Одну-две капли масла надо смешать с вареньем, сахаром, медом, чаем, молоком, кофе. Также эфирные масла добавляют в шампуни, кремы, с ними принимают ванны, делают массажи.

Делают эфирные масла из листьев, стеблей, цветов, коры, корней растений. Чтобы получить 10 г масла чайного дерева, перерабатывают 100 кг листьев растения. Поэтому натуральные масла дорого стоят.

- Те, которые продают в аптеках по 17 гривен - синтетические ароматизаторы, принимать их внутрь категорически запрещено. На этикетках натуральных эфирных масел пишут только ботаническое название растения, без слов "масло". У натуральных эфиров нет срока годности. Их надо хранить при температуре от 0 до 30 градусов. Флакон должен быть из стекла темного цвета, так как эфирные масла портятся от света. Объем такого обычно не превышает 10 миллилитров.

Советует капнуть каплю на чистую бумагу. Натуральное через 20 мин. испарится, не оставит жирного пятна.

Масло лимона тонизирует, улучшает работу печени, кишечника, почек, укрепляет и чистит стенки сосудов. Апельсиновое - действует успокоительно, улучшает сон, снижает давление, снимает раздражительность. Если добавить в шампунь - волосы будут блестеть. Маслом чайного дерева лечат герпес, папиломавирус, коньюнктивит, воспаление.

При головных болях используют масла лимона, мяты, розмарина. Гастрит лечат анисом, розой, ромашкой, тысячелистником. Снять изжогу помогают масла мяты, лимона, аира, шалфея. Зубную боль - сосны, пихты, лаванды. Бронхиты лечат маслами эвкалипта, лаванды, кедра, розмарина.

- У меня был пациент, мужчина 55 лет. Долго мучился от сахарного диабета. Начал принимать внутрь по одной-две капли в день масла эвкалипта, которое снижает сахар. Сейчас у него по анализам норма. Также у него была гипертония, давление повышалось до 240. Помогло масло иланг-иланга. Внутрь него нельзя принимать, с ним делают ингаляции, массажи, растирают на коже.

Эфирные масла используют для дезинфекции помещений. Эксперименты в детсадах показали, что дети переставали болеть зимой гриппом и простудой.

- В Европе в школах не хлоркой противовирусную дезинфекцию делают, а с помощью аромаламп. Две капли масла лаванды, чайного дерева или апельсина достаточно, чтобы продезинфицировать небольшую комнату.

gazeta.ua