Яблоки, тыква и чеснок - самые полезные продукты

Осенью организм человека как никогда нуждается в веществах, которые помогут приспособиться к изменениям погоды и защитить от вирусов. Харьковский диетолог 41-летний Владимир Васильченко говорит, в холодное время года человеку принесут пользу тыква, яблоки и чеснок. Осенью эти продукты найти не сложно.

- Холодный воздух осенью высушивает кожу, на ней могут появиться микротрещинки и покраснения. В этом случае поможет тыква: она сохранит кожу увлажненной, упругой и защитит от инфекций. Тыква легко усваивается организмом, улучшает пищеварение. Тыква полезна в вареном, запеченном виде. Также полезно пить тыквенный сок. Тыквенные семечки - источник цинка и омега-3 кислот. Тыкву рекомендуют включать в пищу больным гепатитом, холециститом.

- Яблоки - это настоящая кладовая витаминов и питательных для организма веществ, особенно осенью. Яблочный сок укрепляет сердечно-сосудистую систему во время осенних перепадов давления и температуры воздуха. Большое содержание железа в яблоках незаменимо при малокровии. Яблоки улучшают состояние микрофлоры кишечника. Регулярно употребляя эти фрукты, можно предотвратить появление ранних морщин и укрепить структуру волос.

- Чеснок действует на организм как природное лекарство. Благодаря содержанию аллицина он эффективно уничтожает вирусы, поэтому просто незаменим при осенней простуде. Чеснок также снижает уровень так называемого "плохого" холестерина и предупреждает онкологические заболевания. Когда аллицин попадает в кровь, то стимулирует образование газа сероводорода. Он активизирует кровообращение, поэтому кислород лучше достается во все органы и и снижает нагрузку на сердце.

gazeta.ua