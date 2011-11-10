Зубная паста не лечит кариес

Немецкие стоматологи и физики опровергли миф о способности зубной пасты защищать зубы от кариеса.

На самом деле, чтобы защитный слой из фтора, который образуется при чистке зубов, смог их реально защитить, его толщина должна быть в 100 раз толще.

Кроме того, специалисты из Университета Саар обнаружили в ряде зубных паст опасные свойства.

Некоторые из них способствуют разрушению зубов. Например, отбеливающие зубные пасты просто разрушают зубную эмаль. Длительное применение этих паст приводит к повышенной чувствительности зубов.

Стоматологи объяснили, что белизна зубов не имеет ничего общего с их здоровьем. Белый цвет имеют молочные зубы и зубы молодых людей.

По мере взросления человека, эмаль перестает быть прозрачной и зубы приобретают более желтый оттенок.

podrobnosti.ua