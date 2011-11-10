Миру осталось 5 лет, чтобы предотвратить катастрофу
08:42, 10 ноября 2011Зарубежные новости
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Отчет Международного энергоагентства
Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA) предупреждает, что мир столкнется с ростом числа экстремальных погодных явлений, если не примет меры в ближайшие пять лет, сообщает Би-би-си.
В своем ежегодном отчете "Перспективы развития мировой энергетики" агентство сообщает, что увеличение использования ископаемого топлива может привести к необратимым изменениям климата.
Главный экономист организации, Фатих Бирол, заявил, что в мире есть технологии перехода на более чистые источники энергии, не хватает лишь политической воли.
Международное энергетическое агентство - межправительственная организация, созданная после нефтяного кризиса 1973 года.
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