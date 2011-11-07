У побережья Аляски произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье в районе Алеутских островов (штат Аляска), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 72 километрах к юго-востоку от населенного пункта Фолс-Пасс. Очаг землетрясения залегал на глубине 39,2 километра.

Тихоокеанский центр предупреждения цунами США сообщает, что угрозы возникновения крупной приливной волны нет.

