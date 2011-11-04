Антидепрессанты домашнего приготовления

Депрессия - болезненное состояние тоски, подавленности, безысходности, которое сопровождается физическими и психическими расстройствами. К физическим расстройствам относят снижение тонуса организма, замедленность движений, нарушение пищеварения и др. Подавленное настроение, несвязная речь, заторможенность относят к психическим расстройствам.

Народная медицина рекомендует целый ряд трав с ярко выраженным антидепрессионным действием. Это астрагал датский, бадан толстолистный, базилик мятнолистный, бораго, боярышник кроваво-красный, вахта трехлистная, дягиль лекарственный, любка двулистная, репешок, розмарин, цикорий. Все эти травы рекомендуется использовать либо как отдельный компонент настоя, либо в составе друг с другом или другими лекарственными растениями. В качестве дополнительных компонентов используются листья и ягоды смородины, кипрей, иссоп, родиола, плоды шиповника, мята, душица, лаванда, элеутерококк и др.

Вот несколько рецептов с использованием трав антидепрессивного действия.

Возьмите по 1 столовой ложке высушенных и измельченных листьев розмарина, плодов боярышника и корней девясила. Заваривайте 400 граммами кипятка 1 столовую ложку смеси трав. Розмарин - растение сильнодействующее, поэтому принимайте напиток, прислушиваясь к своему состоянию. Помогает в качестве тонизирующего и общеукрепляющего средства.

Для приготовления целебного настоя при депрессиях, физическом и нервном истощении возьмите на стакан кипятка по 1 столовой ложке корней любки, элеутерококка и мяты. Дайте настояться 1-2 часа и пейте по 50 грамм 4 раза в день, добавляя 1 чайную ложку меда. Этот настой прекрасно тонизирует и укрепляет организм, быстро восстанавливает силы при депрессиях, усталости и утомлении.

Для приготовления тонизирующего, антидепрессантного и иммуностимулирующего средства возьмите по 2 столовых ложки плодов боярышника и шиповника, 1 столовую ложку крапивы, по 1 чайной ложке корней родиолы и заманихи, засыпьте в термос и залейте 2 литрами кипятка. Настаивайте 6 часов и пейте по 0,2 литра 2-3 раза в день.

С депрессией можно и нужно бороться. Необходимо использовать все доступные средства и методы: начиная от самовнушения, релаксации, занятости новыми интересами, и кончая применением лекарственных сборов растительного происхождения и ароматерапией. Полезно перед сном принимать хвойную ванну и выпивать чашку чая с лимоном и медом. Надо только захотеть начать жизнь заново.

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