Как вылечить межпозвонковые грыжи без операции

80% всех болезней вызывают проблемы позвоночника. Если где-то есть защемление позвонков - происходит сбой во всем организме, поражение клеток. Это может привести к возникновению межпозвонковой грыжи.

- Основные причины грыжи - это нарушение обмена веществ и гормонального фона, - рассказывает кандидат медицинских наук, врач высшей категории Гульнара Баховиддинова. - Происходят сбои в работе поджелудочной железы, печени, нервной системы, появляются закупорка сосудов, тромбы, нарушается микроциркуляция крови малого таза, ног, защемляются нервные корешки спинного мозга, образуются межпозвонковые опухоли, возникают проблемы с ногами, остеохондроз.

Чаще всего грыжи появляются у тех, у кого есть сахарный диабет, сколиоз, люмбаго, кто имел вирусные заболевания, особенно гепатит, которые нарушают связь между клетками организма и головным мозгом.

— Грыжу нельзя устранить операционным путем. На неукрепленной костной ткани появляются микротрещины и снова возникают грыжи и боли, — продолжает врач. - Лечение должно быть комплексным.

Не спешите грыжи оперировать, их можно лечить. Дома можете сделать аппликации с сивашской грязью. Надо лишь разогреть ее в столовой ложке до температуры тела и намазать на больное место, сверху покрыть полиэтиленовой пленкой, укутать как компресс и держать так 40-60 минут.

Лечебная грязь залива Сиваш не содержит химических добавок и насыщена минеральными и органическими веществами, которые необходимы любому живому организму. Сивашская грязь комплексно влияет на весь организм - улучшает крово- и лимфообращение, устраняет нервное напряжение и воспалительные процессы, улучшает работу всех внутренних органов, очищает сосуда, нормализует давление, действует как обезболивающее средство. Содержание калия, магния и кальция влияет на восстановление костной ткани при артрозе, артрите, травмах костей и суставов.

Профилактика межпозвонковых грыж и их комплексное лечение обеспечит подвижность позвоночника и суставов и убережет от операции на позвоночнике.

gazeta.ua