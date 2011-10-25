В Турции число жертв землетрясения достигло 279 человек

В Турции число погибших вследствие вчерашнего землетрясения в юго-восточной провинции Ван возросло до 279 человек.

Как сообщает ВВС, об этом заявил журналистам вице-премьер страны Бюлент АРЫНЧ.

По его словам, пострадали 1,3 тысячи человек.

Вице-премьер также сообщил, что власти решили предоставить предпринимателям в пострадавшей провинции отсрочку на год по выплате долгов.

По данным пресс-службы турецкого правительства, по последним данным, землетрясение разрушило более 2,6 тысячи домов.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что работа по оказанию помощи жителям районов, пострадавших от стихийного бедствия, ведется круглосуточно. Более 3 тысяч спасательных команд разбирают завалы разрушенных строений.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юго-востоке Турции днем 23 октября. В ночь на 24 октября в разрушенной провинции Ван произошло еще одно землетрясение, в этот раз магнитудой 6,1.