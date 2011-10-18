Как выявить скрытый сахарный диабет

25-летняя киевлянка Светлана Пархоменко не употребляет сахара. Она подслащивает чай и кофе запаренной стевией. Говорит, диета и это растение помогли ей не заболеть сахарным диабетом.

— В восьмом классе во время медосмотра анализ крови обнаружил повышенный сахар. Эндокринолог сказала, что есть риск заболеть сахарным диабетом, — рассказывает Светлана. — Я тогда ужасно испугалась. Почему-то решила, что оставшуюся жизнь проведу, лежа на кровати под капельницей.

Врач успокоила, что это предварительный диагноз, и посоветовала придерживаться диеты: употреблять меньше сладкого, мучного и жирного.

Эндокринолог сказала, что есть риск заболеть сахарным диабетом

— Сначала было трудно, — вспоминает девушка. — Нельзя есть белого хлеба, сливочного масла, сладостей. Даже картошку приходилось вымачивать несколько часов, чтобы вышел крахмал, и только потом готовить.

Труднее всего было отказаться от пирожных и привычных трех чайных ложек сахара в чай. Чтобы не употреблять искусственных заменителей сахара, Светлана, по совету эндокринолога, запаривала листья стевії.

Через две недели повторный анализ с нагрузкой, который делают больным с подозрением на сахарный диабет (делают анализ крови натощак и собранной за сутки мочи, отправляют поесть и через два часа опять берут кровь), показал, что все нормально. Сахар стабилизировался. Еще полгода по совету врача Светлана придерживалась диеты и каждые три месяца сдавала кровь на анализ.

— Хоть сахарного диабета у меня нет, но с тех пор я употребляю стевию вместо сахара и придерживаюсь диеты.

Даже картошку приходилось вымачивать несколько часов и только потом готовить

— Сейчас будем пить чай, — говорит Светлана. Достает из шкафа банку с чаем, зеленую коробку и две кружки. Заливает чай кипятком и накрывает крышками, чтобы запарился. Из зеленой коробки в небольшой заварник насыпает сушеных листочков темно-зеленого цвета, похожих на сушеную мяту, и тоже заливает кипятком.

— Запарила сушеную стевию, — говорит девушка. Снимает крышки с чашек, берет чайную ложку и наливает в нее из заварника жидкость. Одна столовая ложка заменит три ложки сахара. На вкус черный чай со стевией несколько необычен, как будто его смешали с зеленым. Но сладок.

— У молодежи сахарный диабет часто бывает в скрытой форме. На одного обнаруженного пациента приходится два необнаруженных, — объясняет Надежда Скоробонская, 68 лет, врач клиники при Институте эндокринологии и обмена веществ АМНУ. — Обычный анализ крови на сахар может не обнаружить нарушений в организме. Болезнь не лечится и прогрессирует. Поэтому мы советуем молодым пациентам, особенно склонным к избыточному весу, сделать иммунологическую диагностику на антитела к инсулину (в лаборатории ”Евролаб”, ул. Соломенская, 11а).

У людей старшего возраста болезнь менее агрессивна, ее симптомы более четкие. Однако в любом случае ни диета, ни заменители сахара не лечат диабет, если человек уже заболел.

gazeta.ua