Брифинг по результатам заседания Опекунского совета проекта «Детская больница будущего»

Завтра в 12.00 в Большом выставочном зале Украинского дома в Киеве состоится брифинг по результатам заседания Опекунского совета благотворительной программы «Детская больница будущего».

Как сообщили УНИАН в Международном благотворительном фонде «Украина 3000», в мероприятии примут участие представители меценатов, которые во время Всеукраинского телемарафона «Детская больница будущего», состоявшегося 17 декабря 2006 года, согласились выделить больше всего средств на создание и обустройство больницы.

Планируется присутствие представителей благотворительного фонда «Развитие Украины», Фонда Виктора Пинчука, финансовой группы «Финансы и кредит», известных общественных деятелей, ведущих медиков.

Также в брифинге примут участие председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО, представители фонда «Украина 3000» и благотворительного фонда «Детская Больница будущего».

Брифингу будет предшествовать первое заседание Опекунского совета благотворительной программы «Детская больница будущего». Планируется, что во время заседания его участники утвердят руководящий состав Опекунского совета, заслушают отчет работы программы «Детская больница будущего» и согласуют план последующих мероприятий по реализации программы.

Мероприятие состоится в рамках завершающего этапа конкурса на отбор Генерального проектировщика Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка, который был объявлен 21 мая 2007 года.

Аккредитация представителей СМИ на брифинг проводится по телефону 8 (050) 384-26-70. Контактное лицо – Наталия БУТЕНКО.