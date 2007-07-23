Открылась выставка «Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка»

Сегодня в 10.00 в Большом выставочном зале Украинского дома в Киеве начала работу выставка «Эскизный проект Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка».

Как сообщили УНИАН в Международном благотворительном фонде «Украина 3000», на протяжении четырех дней - до 26 июля на выставке можно будет ознакомиться с проектами, которые поступили на конкурс по отбору генерального проектировщика Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка – Детской больницы будущего. Выставка будет работать с 10.00 до 18.00, вход – свободный.

Как отметили у МБФ «Украина 3000», в конкурсе принимают участие семь проектов. Раскрытие конкурсных предложений состоялось 20 июля 2007 года.

Справка УНИАН. Создание Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка («Детской больницы будущего» в Киеве) предусмотрено постановлением Кабмина №722 от 25 мая 2006 г. и пунктом №17 Универсала национального единства.

Реализация проекта создания «Детской больницы будущего» в Киеве началась 16 марта этого года. Планируется, что больница будет построена за три года. Бюджет - 600 млн. грн. Предусматривается, что это будет наибольший благотворительный проект в истории Украины. В этой больнице предусматривается лечить детей от тех болезней, которые в настоящее время в Украине не лечатся.

18 июля председатель Наблюдательного совета благотворительного фонда «Детская больница будущего», входящего в фонд “Украина 3000”, Андрей МИРОШНИЧЕНКО на пресс-конференции в УНИАН сообщил, что на данное время общая сумма средств, поступивших на счет фонда, или задекларированных как обязательство, составляет 261 млн. 333 тыс. 841 грн. Из них на счете уже есть 35 млн. 769 тыс. грн.