От майонеза и плавленых сырков загустевает кровь

Столичный диетолог 49-летняя Светлана Фус говорит, плавленый сыр и майонез слишком жирные. Особенно вредно их сочетание.

— В плавленых сырах жира может быть до 60 процентов. Содержат опасные жирные кислоты, которые провоцируют болезни сердечно-сосудистой системы, повышают холестерин в крови. Большое количество соли, фосфатные пищевые добавки вызывают аллергию.

Плавленые сырки нельзя употреблять гипертоникам.

— Ежедневно можно есть не более 40 граммов майонеза. Он вызывает загустевание крови, нарушает обмен веществ. Даже в обезжиренном есть трансжиры. Их модифицируют из растительных. Организм не привык их переваривать. Поэтому возникает ожирение, воспаление поджелудочной железы, атеросклероз.

gazeta.ua