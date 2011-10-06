ВОЗ предупредила об опасности асбеста

Руководство Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) напомнило об онкологической опасности применения асбеста. Группа ученых под руководством Ваньи Делджермаа (Vanya Delgermaa) из японского Университета гигиены труда и окружающей среды (University of Occupational and Environmental Health Japan) выяснила, что за последние 15 лет в мире вдвое выросла смертность от рака, связанного с воздействием асбеста, сообщается в октябрьском выпуске бюллетеня ВОЗ.

Исследователи оценили мировые показатели смертности от злокачественной мезотелиомы за период с 1994 по 2008 год. Указанная опухоль мезотелия, к развитию которой приводит постоянный контакт с асбестовой пылью, чаще всего поражает плевру, брюшину и перикард.

Согласно результатам исследования, в течение указанного периода в 83 странах мира было зафиксировано более 92 тысяч летальных случаев мезотелиомы. Среднемировой показатель смертности от опухолей этого вида составил около пяти летальных случаев на миллион жителей. Доля мужчин среди умерших от мезотелиомы в три с половиной раза превышала долю женщин.

Наибольшее число умерших было зарегистрировано в США, тогда как более половины летальных случаев мезотелиомы приходится на европейские страны. При этом авторы работы отметили, что ни один из пяти крупнейших в мире потребителей асбеста, среди которых Китай, Индия, Россия, Казахстан и Таиланд, не представил данные для анализа.

Кампания по замене асбеста более безопасными материалами проводится с конца 20-го века. В настоящее время применение асбеста запрещено в США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Италии, Франции и Японии.

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