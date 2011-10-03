На Гаити от эпидемии холеры умерло 6,4 тыс. человек

Жертвами эпидемии холеры на Гаити стали уже 6 тыс. 435 человек.

При этом в столице Порт-о-Пренс от холеры умер 221 человек, сообщает сайт Минздрава страны, передает РИА «Новости».

Из этого числа от холеры умерли 1 тыс. 196 жителей западного департамента Артибонит. Власти отмечают, что эпидемия идет на убыль. Так, по неполным предварительным данным, в сентябре от холеры скончались 169 жителей острова, заболели около 15 тысяч. В августе было 298 умерших и более 20 тысяч заболевших.

По данным ведомства, признаки заболевания с начала эпидемии наблюдались у 455 тыс. 727 жителей страны, 242 тыс. 205 из них были госпитализированы.

В соседней Доминиканской Республике от холеры умерли 135 человек.

Эпидемия холеры началась на северо-востоке Гаити в конце октября 2010 года. По мнению местных жителей, источником инфекции послужила база непальских миротворцев, отходы с которой без какой-либо очистки сливались в близлежащую реку. К такому же выводу пришел французский эпидемиолог, прибывший на Гаити по просьбе местного Минздрава.

Благодаря донорской помощи ряда стран, на борьбу с холерой с начала нынешнего года было направлено 107 млн. долл. Деньги выделяются, в частности, на обеспечение населения медикаментами, едой и чистой питьевой водой.