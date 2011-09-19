В Гималаях от землетрясения в 7 баллов погибли 50 человек

Число жертв сильного землетрясения в Гималаях, по уточненным данным, достигло 50.

Землетрясение магнитудой около 7 баллов произошло вчера на границе Индии, Непала и Китая. Подземные толчки ощущались в восточных штатах Индии и даже в столице страны – Дели, передает Радио «Свобода».

Ранены около 200 человек. Есть значительные разрушения, так как землетрясение вызвало оползни. Несколько населенных пунктов, в том числе индийский город Дарджилинг, остались без электричества.

Спасатели пытаются добраться до отдаленных горных районов, где также могут быть погибшие и пострадавшие.