Чеснок лечит диабет

Японские ученые выяснили, что чеснок может помочь справиться с диабетом первого и второго типов. Испытания на мышах показали снижение уровня глюкозы в их крови.

Таким образом, исследователи установили, что противовоспалительные свойства чеснока могут стимулировать к нормальной работе эндокринную систему, а также контролировать гормональный уровень инсулина в крови. Основными компонентами, присутствующими в чесноке и способными побороть признаки диабета, являются соединения ванадия и аллаксина, пишет sunhome.ru.

Ранее ученые уже пытались в лабораторных условиях определить влияние чеснока на работу эндокринной системы грызунов, вводя лекарство в виде инъекций. Но препарат, разработанный в виде таблеток, показал большую эффективность. Теперь исследователи намереваются провести испытания нового препарата на людях.

Также ученые отметили, что при лечении диабета ежедневными инъекциями инсулина слишком сильно нагружается организм, помимо этого могут возникать побочные эффекты. Лекарство же на основе чеснока неоспоримо будет гораздо безопаснее, и поможет повысить иммунитет человека в целом.

newsland.ru