Пресс-конференция на тему: “Тендерный комитет МОЗ хочет решить проблемы хронически больных украинцев с помощью геноцида. Государственную закупку лекарств сомнительного качества нужно не допустить”. Участники: Светлана Комар, зав.центром «Клиника для лечения детей с ВІЛ/СПИД”; Ирина Борушек, советник по политике и адвокации Всеукраинской Сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД.; Константин Леженцев, независимый международный эксперт по лечению. Участники расскажут о проведении МОЗ непрозрачного тендера, по результатам которого за средства национального бюджета планируется закупить лекарства сомнительного качества, по всем признаками, незаконно. Препараты, избранные для закупки, зарегистрированы в Украине непосредственно перед проведением тендера и не применяются ни в одной стране (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 425-69-89.